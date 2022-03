Val-d’Oise : les grands projets de la ville d’Argenteuil en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

En 2022, la commune d’Argenteuil concrétise de nombreux grands projets parmi lesquels les travaux de la médiathèque Robert-Desnos et la construction des groupes scolaires Les Augustins et Les Quatre-Vents.

Pour la municipalité d’Argenteuil (Val-d’Oise), 2022 est l’année la plus ambitieuse du mandat en matière d’investissements. Ainsi, la Ville mobilisera cette année un budget de 60 millions d’euros pour lancer plusieurs chantiers majeurs visant à améliorer le cadre et les conditions de vie de ses habitants. L’investissement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan « Demain Argenteuil » 2021-2026. La Ville s’est engagée depuis 2018 dans le projet de rénovation et de réhabilitation complète de la Maison Claude-Monet. La réouverture de ce nouvel équipement de la municipalité est prévue à l’occasion des journées du patrimoine en septembre 2022.

Le groupe scolaire Les Augustins ouvrira également ses portes dès la rentrée 2022. Il accueillera 13 classes maternelles et élémentaires, et proposera des espaces de loisirs avec le réaménagement de ses abords. Les travaux de construction du groupe scolaire Les Quatre-Vents, quant à eux, vont se poursuivre pour une ouverture programmée à la rentrée 2023. La rénovation de la médiathèque Robert-Desnos sur la dalle du quartier Val d’Argent Nord, et la poursuite de l’opération pour donner un coup de jeune à la patinoire d’Argenteuil au Val d’Argent Sud sont également compris dans ces investissements.