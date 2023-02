Val-d’Oise : les Ateliers 114, une nouvelle zone d’activités sur les bords de Seine à Argenteuil

Le promoteur immobilier Bricqueville a inauguré les Ateliers 114 à Argenteuil (Val-d’Oise), début février 2023. Le site regroupe un hôtel trois étoiles, doté d’un restaurant, et des locaux tertiaires d’une superficie totale de 4 000 m2. L’ensemble a été implanté sur l’emprise d’une ancienne usine située en bord de Seine.

Plus de 30 millions d’euros ont été injectés dans la réalisation du projet. Il s’agit d’un investissement qui vise à renforcer l’offre de services dans le quartier de la Porte-Saint-Germain. Selon le promoteur, les bureaux ont été créés pour proposer des locaux modernes aux entreprises, et le nouvel hôtel permettra de répondre aux besoins de ces entreprises pour l’hébergement de leurs clients, salariés et fournisseurs. Il permettra également d’accompagner le développement de l’activité touristique dans cette partie de la ville.

Pour la municipalité, ces nouvelles implantations en bord de Seine s’inscrivent dans le cadre du renouvellement urbain de ce secteur.