Val-d’Oise : le stade de Méry-sur-Oise a fait peau neuve

La nouvelle piste d’athlétisme du stade de Méry-sur-Oise (Val-d’Oise) vient d’être inaugurée par Pierre Leroux, le président de l’US Méry Athlétic Club (Usmac), et Pierre-Édouard Eon, le maire de Méry-sur-Oise. Pour rendre hommage à l’ancien président du club de football de Méry-sur-Oise, l’équipement sportif a été baptisé « stade Bernard-Gambier ».

La nouvelle piste est désormais recouverte de tartan (matériau synthétique) sur une longueur de 352 mètres. Elle vient compléter les nouveaux équipements des aires de saut, de lancer de javelot et de poids, ainsi qu’une ligne droite de 100 mètres. Le stade se conforme aux besoins des athlètes de l’Usmac, aux jeunes écoliers et collégiens et aux sportifs amateurs.

L’aménagement de la piste a nécessité environ 600 000 euros. Le projet a été soutenu par la Région, qui a pris en charge 10 % du financement. Le conseil départemental y a participé à hauteur de 25 % et la Ville a financé 65 % des coûts.