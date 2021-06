Val-d’Oise : le site du Centre National d’Études et de Formation pour l’Adaptation Scolaire et l’Éducation Spécialisée se rénove

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Beaumont-sur-Oise, le Centre National d’Études et de Formation pour l’Adaptation Scolaire et l’Éducation Spécialisée (CNEFASES) sera prochainement équipé d’une école et de plusieurs logements dédiés aux étudiants.

Le site du CNEFASES, acquis pour 783 k€ par la Ville de Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise), ne sera finalement pas destiné à l’installation d’une cinquantaine de logements et d’une caserne pour une unité opérationnelle de la gendarmerie. Un tout autre projet, qui se veut solidaire, social et écologique, y verra le jour. Il s’agit de la construction d’une vingtaine de logements étudiants, d’un foyer pour femmes victimes de violences conjugales, d’une école de huit classes, d’une ferme pédagogique avec des ruches, d’une cuisine centrale et d’un centre de loisirs. Le programme inclut également « un tiers lieu comme un espace de coworking ou un distributeur de fruits et légumes. C’est encore en réflexion », indique Jean-Michel Aparicio, maire de Beaumont-sur-Oise.

Si le prix d’acquisition du terrain reste raisonnable, le coût du chantier se montre assez conséquent. Ce dernier s’élève en effet à 4 M€. « Un bailleur ou des associations sont intéressés et ils pourraient prendre en charge les travaux de rénovation », précise Jean-Michel Aparicio. Côté calendrier, ce dernier annonce une livraison à l’automne 2021 ou au début 2022 pour la ferme pédagogique. L’ouverture de l’école est quant à elle prévue en 2023.