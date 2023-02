Val-d’Oise : le projet « L'îlot-Triangle » à Beauchamp est soumis à une enquête publique

En ce début d’année 2023, une enquête publique sur le projet municipal « L'îlot-Triangle » est menée dans la commune de Beauchamp (Val-d'Oise). Cette procédure se poursuivra au cours des prochains mois. Le projet consiste en l’aménagement d’un espace de 1,2 hectare.

La municipalité, accompagnée par l’Établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), prévoit de construire des logements et commerces sur cet espace. Les bâtiments vétustes actuels entre la chaussée Jules-César, l’avenue Georges-Clémenceau et l’avenue de la Gare laisseront place à 250 logements flambant neufs.

Cet aménagement vise à transformer ce site en un levier de revitalisation du centre-ville. L’emplacement géographique de l’île triangulaire en fait un secteur stratégique pour le projet de requalification urbaine. Celui-ci se situe à l’entrée de la commune et représente la possibilité d’une liaison entre la gare et le centre-ville. Garantir le renouvellement urbain en construisant des logements et des commerces apporte à la fois de la densité résidentielle et de l’espace commercial au cœur de la localité.