Val-d’Oise : le nouveau parc arboré Launay a été inauguré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Montigny-lès-Cormeilles dispose d’un nouveau parc arboré Launay. Cet équipement vient d’être inauguré.

Ouvert depuis le 8 août 2022, le parc arboré Launay, situé derrière l’école Paul-Cézanne à Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise), a été inauguré le 28 août 2022. La cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-Noël Carpentier, le maire de la ville de Montigny-lès-Cormeilles, et de Cécile Rilhac, députée et conseillère municipale.

Ce nouvel espace vert, destiné à compléter les divers équipements de la ville, est doté d’une aire de jeux de plus de 1 000 m². Celle-ci dispose de deux balançoires, d’une pyramide de cordes et de divers équipements adaptés à plusieurs tranches d’âge. Le parc, considéré comme étant une source de revitalisation, de calme et de rafraîchissement, abrite également de nombreux arbres et des espèces végétales.

L’aménagement de ce nouveau parc est chiffré à un million d’euros environ. Pour le financement, la municipalité a obtenu des subventions de la part de l’État et de la région Ile-de-France. Le Département a aussi investi dans ce projet.