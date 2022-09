Val-d’Oise : le nouveau centre aquatique de Cergy-Pontoise sera prêt d’ici à 2028.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Initialement prévue pour 2025, l’ouverture du nouveau centre aquatique de Cergy-Pontoise, dans le Val-d’Oise, sera reportée à 2028.

En juin 2018, les élus de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise avaient décidé de construire un centre aquatique afin de répondre aux nouvelles attentes du public et de faire face à la croissance de la population locale. D’après le calendrier initial, cet équipement devait être opérationnel d’ici à 2025. Toutefois, sa mise en service est repoussée à 2028. Le nouveau programme prévoit une phase d’études entre 2023 et 2024. Quant aux travaux, ils ne seront lancés qu’en 2027.

Ce nouveau centre aquatique sera aménagé dans le quartier de Liesse II à Saint-Ouen-l’Aumône dans le département du Val-d’Oise. Il sera équipé d’un bassin dédié à la balnéothérapie, d’un bassin classique et d’un bassin d’apprentissage. Ce centre aquatique, destiné à remplacer les piscines Tournesol d’Éragny-sur-Oise et de Saint-Ouen-l’Aumône, disposera également d’un espace bien-être avec hammams, saunas et jacuzzis.

L’aménagement de cette piscine moderne de l’agglomération est chiffré à 26 millions d’euros.