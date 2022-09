Val-d’Oise : le hall John Fitzgerald Kennedy choisi pour le loto du patrimoine.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Sarcelles (Val-d’Oise), les travaux de restauration du hall John Fitzgerald Kennedy seront soutenus par le loto du patrimoine.

Fin août 2022, la Fondation du patrimoine et Stéphane Bern ont révélé les lauréats retenus pour la cinquième édition du loto du patrimoine. Le hall John Fitzgerald Kennedy, situé à Sarcelles (Val-d’Oise) en Ile-de-France, fait partie des sélectionnés. Cette infrastructure des années 1955-1970, labellisée « Architecture contemporaine remarquable », va obtenir une subvention qui sera dédiée à sa remise en état. Rappelons que ce bâtiment sur pilotis, laissé à l’abandon depuis plusieurs années, est aujourd’hui en très mauvais état. Le but est de le préserver et de lui offrir une seconde jeunesse. Une fois réhabilitée, la bâtisse, qui sera alors accessible au public, servira d’espace d’exposition, d’animation et de vente de production agricole.

La requalification de ce hall débutera d’ici à 2023. Le montant de l’opération s’élève à 1 million d’euros. Précisons que la somme qui lui sera accordée dans le cadre du loto du patrimoine sera dévoilée d’ici à la fin de l’année 2022.