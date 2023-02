Val-d’Oise : le gymnase Pierre-de-Coubertin à Bezons ouvre ses portes

Le nouveau gymnase Pierre-de-Coubertin à Bezons (Val-d’Oise) a été inauguré le 14 janvier 2023. La cérémonie s’est tenue en présence de Nessrine Menhaouara, le maire de la ville, et d’Évelyne Ciriegi, la présidente du Comité régional olympique et sportif Ile-de-France.

Plusieurs aménagements ont été réalisés dans le cadre de cette restauration, dont la mise en place d’un nouveau mur d’escalade. Cet espace permet d’offrir une nouvelle pratique au public scolaire ainsi qu’aux futurs licenciés de la discipline. L’édifice a été agrandi et modernisé pour mieux répondre aux besoins de la population. Le nouveau bâtiment est désormais doté d’une capacité plus grande que l’ancien, incendié en 2018. Celui-ci a été déplacé de 200 mètres de son emplacement initial afin d’y ajouter un accès pour les pompiers en cas d’incendie. En outre, un grand écran LED a été installé.

Cette opération, chiffrée à environ 7 millions d’euros, a pour objectif d’apporter plus de confort et plus de fonctionnalités aux usagers du site. Le centre sportif rénové est dorénavant accessible au grand public.