Val-d’Oise : le domaine Chabrand-Thibault à Cormeilles-en-Parisis réouverture prévue début juin 2023

Fermé en raison de travaux, le domaine Chabrand-Thibault à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) sera de nouveau accessible au public début juin 2023. À son ouverture, le site proposera de nombreux espaces végétalisés, dédiés à la détente et à la découverte. Ceux-ci seront équipés de mobiliers d’accueil et seront desservis par un réseau viaire, refait à neuf.

Au total, une somme d’un million d’euros a été investie dans les opérations de réaménagement. Il s’agit d’un investissement porté par Ile-de-France Nature, l’ancienne agence des espaces verts de la région Ile-de-France. L’objectif est de valoriser les attractions du site et de les mettre à disposition du public. Précisons que le domaine tire son attrait de la vue qu’il offre sur l’ensemble de la vallée de la Seine et sur l’église de Cormeilles-en-Parisis. Il se distingue également par différents vestiges comme une grotte qui abritait un cours d’eau, des arches blanches à l’origine inconnue et une mare maçonnée, agrémentée de végétation.