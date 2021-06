Val-d’Oise : le Département poursuit l’entretien et l’aménagement de son réseau routier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux routiers Supprimer Valider Valider

En 2021, le Département du Val-d’Oise aura consacré plus de 100 M€ pour réaménager, sécuriser et entretenir son réseau routier. Plusieurs chantiers ont été lancés depuis le début de l’année.

Dans le Val-d’Oise, le Département se mobilise pour la réalisation d’un programme d’actions visant à sécuriser et à optimiser ses voies urbaines. Les aménagements et les améliorations prévus entrent dans le cadre d’un programme pluriannuel. Plusieurs projets et chantiers ont ainsi été lancés depuis le début de l’année.

En février dernier, par exemple, le carrefour entre les RD 142 et 142 E, à Aincourt, a fait l’objet d’une modification, l’objectif étant d’améliorer les conditions de visibilité des automobilistes, en particulier pour ceux provenant de Villiers-en-Arthies. De plus, deux carrefours de la RD 43 à Fréminville ont été également réaménagés.

Par ailleurs, la requalification de l’avenue de la Division-Leclerc, à Beaumont-sur-Oise, se poursuit, après une première phase de travaux en 2018. Le chantier a débuté mi-mars, pour une durée estimée à cinq mois. Outre l’aménagement qualitatif de la voirie, il prévoit un prolongement de 450 m de la piste cyclable. L’ensemble des opérations est chiffré à 600 k€.

Enfin, jusqu’à fin juin, le pont de la RD 392 surplombant l’autoroute A15 bénéficiera de travaux d’entretien. Ceux-ci portent sur la réfection des accotements et des perrés, le changement des joints et des appareils d’appui, et la reprise partielle de l’étanchéité. Le chantier représente un investissement total de 1,4 M€.