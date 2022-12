Val-d’Oise : le complexe sportif Luc-Abalo à Eaubonne sera réaménagé pour la fin de l’année 2023

Le complexe sportif Luc-Abalo à Eaubonne (Val-d’Oise) fait l’objet d’un chantier de rénovation depuis mars 2022. L’opération porte sur la modernisation des équipements sportifs et des infrastructures, dont l’espace de restauration, l’hébergement et l’espace de remise en forme. Elle inclut également l’amélioration des performances thermiques du site à travers la rénovation de l’isolation (intérieure, extérieure et toiture). Le remplacement de l’éclairage et du dispositif de traitement de l’air est aussi prévu.

Au total, 26,8 millions d’euros sont mobilisés pour la réhabilitation de l’ensemble. Selon le département du Val-d’Oise, porteur du projet, cet investissement est réalisé afin d’améliorer le confort des usagers et de réduire l’impact environnemental du bâtiment. Après les travaux, qui devraient s’étaler jusqu’à la fin de l’année 2023, le complexe deviendra un espace de remise en forme et un pôle de régénération. Il servira également de centre d’entraînement et de préparation pour la sélection américaine de basketball, lors des Jeux olympiques de Paris en 2024.