Val-d’Oise : le chantier du technicentre SNCF d’Argenteuil entre dans sa deuxième phase

Ile-de-France Mobilités a lancé la construction du technicentre de la ligne J d’Argenteuil (Val-d’Oise) en 2020. Nommé Val-Notre-Dame, ce nouveau centre à la pointe de la technologie remplacera l’ancien site de maintenance. La première phase du projet a été inaugurée le 8 novembre 2022. La deuxième étape des travaux, dont la livraison est prévue en 2024, a démarré.

Le chantier portera sur la construction d’un second atelier d’une superficie de 3 200 m2, incluant un bâtiment dédié à la réparation des trains accidentés. La structure sera bardée en métal anodisé et en bois. S’y ajoutera l’aménagement de trois voies sur fosses et passerelles ainsi que de deux voies de nettoyage. Le site sera équipé de panneaux photovoltaïques et d’un système d’isolation renforcée.

Le technicentre sera chargé de l’entretien des rames Z50 Bombardier de la ligne J. Il permettra d’organiser la modernisation du parc de trains de la SNCF. Ile-de-France Mobilités finance le projet à hauteur d’environ 200 millions d’euros.