Val d’Oise : Le chantier de la ludo-médiathèque à Herblay-sur-Seine continue.

La construction de la ludo-médiathèque à Herblay-sur-Seine (Val d’Oise) se poursuit même pendant les vacances d’été.

Une ludo-médiathèque est en construction depuis le mois de décembre 2021 dans le quartier des Bayonnes à Herblay-sur-Seine (Val d’Oise). Les travaux devront être terminés d’ici à 2023 pour son ouverture au public.

La ludo-médiathèque sera installée sur une superficie d’environ 2 100 m². Le bâtiment est composé d’un auditorium de 120 places, d’un espace multimédia et d’un espace de lecture et détente. À l’extérieur, un parc arboré de 3 000 m2 entourera le bâtiment. En vue de réaliser une construction bas carbone, les architectes ont choisi des matériaux renouvelables. Du bois, venant de forêts gérées durablement, et de la pierre, extraite d’une carrière locale, formeront essentiellement le bâtiment.

À travers ce projet, la ville d’Herblay-sur-Seine souhaite offrir un espace de vie et de rencontre à ses habitants. Le budget de la construction de la ludo-bibliothèque est évalué à près de 8 millions d’euros. Le Département, la Région, la commune et la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) cofinancent les travaux.