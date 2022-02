Val-d’Oise : le centre-ville d’Herblay-sur-Seine sera en travaux en mars 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de réaménagement du centre-ville d’Herblay-sur-Seine est estimé à 6 millions d’euros.

Le projet de requalification du centre-ville d’Herblay-sur-Seine (Val-d’Oise) débutera en mars 2022. Cette opération, annoncée par Philippe Rouleau, le maire de la commune, porte sur la restructuration de la place des Étaux jusqu’à la halle du marché, soit une surface de 8 000 m². La Municipalité entend ainsi donner une perspective et une continuité entre ces espaces, et faire du centre-ville un lieu propice à la promenade. L’idée consiste à aménager un jardin urbain, constitué de cheminements piétonniers, de parterres fleuris et de nouveaux arbres.

Le projet, estimé à 6 millions d’euros, prévoit, entre autres, de réduire le nombre de places de parking sur ces sites, d’aménager 1 000 m² d’espaces verts, de réhabiliter la voirie et d’installer de nouveaux revêtements de sol (granit et grès). S’y ajoutera l’aménagement de différents mobiliers urbains et de places de stationnement pour les vélos. L’opération permettra, en outre, de rendre le centre-ville plus accessible aux personnes à mobilité réduite, en supprimant notamment les marches et les différences de niveaux.