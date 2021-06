Val-d’Oise : le bureau de poste de Sarcelles-Lochères en chantier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le bureau de poste de Sarcelles-Lochères sera réhabilité d’ici juillet 2021.

Le bureau de poste de Sarcelles-Lochères (Val-d’Oise), situé avenue Frédéric-Joliot-Curie, fait actuellement l’objet d’importants travaux de rénovation. Le chantier, commencé le 25 mai 2021, entraîne la fermeture temporaire du site, et ce, pour près de deux mois. La réouverture de l’infrastructure rénovée est prévue pour le 16 juillet 2021.

Tout au long du chantier, la poste s’engage à accueillir ses clients dans les meilleures conditions possibles. De nouvelles dispositions sont d’ailleurs mises en place afin d’assurer son service pendant cette fermeture. Ainsi, pour toutes les opérations financières et postales (affranchissement, dépôt de courrier et de colis, retrait de colis et lettres recommandées…), les usagers sont invités à se présenter au bureau de poste de Sarcelles-Cholettes (Val-d’Oise), au 5 place Jean-Moulin. Les agents habituellement en activité au sein des Lochères renforcent ceux des Cholettes. La distribution des courriers n’est pas perturbée par ces travaux. Elle se fait six jours sur sept, comme à l’accoutumée.

À sa réouverture, le nouveau bureau de poste de Sarcelles-Lochères proposera, en plus de ses services habituels, un accompagnement dans les démarches relatives à la santé, la retraite, la famille, l’accès au droit, les impôts, ainsi que la recherche d’emploi.