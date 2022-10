Val-d’Oise : lancement de la construction du centre aquatique olympique de Val Parisis.

La Communauté d'agglomération Val Parisis a lancé la construction d’un nouveau centre aquatique olympique entre Saint-Leu-la-Forêt et Taverny (Val-d’Oise). La première pierre a été posée le 24 septembre 2022. Yannick Boëdec, le président de la Communauté d'agglomération Val Parisis, et Marie-Christine Cavecchi, la présidente du département du Val-d'Oise, étaient présents à la cérémonie. Ce projet vise à répondre aux besoins de la population locale, des associations d’apprentissage de la natation et des clubs de haut niveau.

Le futur centre aquatique, labellisé centre de préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024, remplacera les piscines vétustes de Taverny et de Saint-Leu-la-Forêt. Il sera équipé d’un bassin olympique de 50 mètres avec dix couloirs. Un bassin d’échauffement et de récupération de 25 mètres avec six couloirs et des espaces réservés aux clubs et aux arbitres y seront aussi aménagés. Le nouveau centre aquatique, qui devra être prêt d’ici à 2023, disposera également d’espaces santé, de remise en forme et de bien-être.

L’aménagement de cet équipement sportif est estimé à 38 millions d’euros. Il bénéficiera d’une subvention de 1 500 000 euros de l’Agence nationale du sport. Le Département et la région Ile-de-France investiront également dans ce projet.