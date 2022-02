Val-d’Oise : la transformation du pôle gare Cergy-Préfecture commence

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de transformation de la gare de Cergy-Préfecture sont lancés.

La transformation du pôle gare Cergy-Préfecture, dans le département du Val-d’Oise, est en cours. Plusieurs aménagements seront réalisés sur la section du boulevard de l’Oise, située entre le tunnel et le carrefour de l’université. Ils consisteront à renouveler les trottoirs et les voies existantes par la pose de nouveaux revêtements au niveau de la chaussée et des zones piétonnes. De nouveaux quais de dépose bus et des mobiliers urbains seront aussi créés. À ces travaux s’ajouteront l’amélioration des réseaux et l’installation de nouveaux candélabres. Prévues pour une durée de cinq mois, ces opérations font partie de la première phase du chantier. La deuxième phase concernera les voies de circulation situées en face.

Rappelons que la transformation de la gare de Cergy-Préfecture doit s’étaler sur trois ans. Le projet permettra de fluidifier le déplacement des usagers. Il passera notamment par la réorganisation et la séparation des cheminements piétons, des passages cyclables et des voies de circulation. Par ailleurs, le parvis de la gare présentera un nouvel aménagement paysager (quais de jardins, toitures végétalisées).