Val-d’Oise : la passerelle du pont de Neuville-sur-Oise sera en chantier jusqu’au 3 juin 2022

Le département du Val-d’Oise restaure la passerelle piétonne en bois du pont de Neuville-sur-Oise. Ce chantier s’élève à plus de 300 000 euros.

Depuis avril 2022, la passerelle piétonne en bois du pont de Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), qui enjambe l’Oise, fait l’objet d’une importante rénovation. Cette opération porte sur le remplacement du revêtement en bois et sur le renouvellement des supports de la passerelle, et s’achèvera début juin.

Le département du Val-d’Oise, qui porte et finance ce projet de 360 000 euros, annonce que cette structure présente d’importants signes de détérioration, lesquels mettent en danger la sécurité des piétons ainsi que celle des usagers à vélo et à trottinette. Plusieurs lattes de bois étant cassées ou soulevées, il est nécessaire de remettre la passerelle immédiatement en état. Rappelons que les travaux étaient initialement prévus pour les prochaines années.

Pendant la durée de ce chantier, la passerelle restera fermée à la circulation piétonne et cycliste. Le pont, quant à lui, restera praticable. Les piétons et les cyclistes pourront emprunter les trottoirs qui se trouvent de part et d’autre de la chaussée du pont.