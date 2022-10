Val-d’Oise : la construction de la nouvelle salle de concert Forum II se poursuit à Vauréal

Dans la ville de Vauréal (Val-d’Oise), la construction de la nouvelle salle de concert du centre socioculturel destiné aux jeunes et géré par l’association Le Dolmen est en cours.

Baptisé « Forum II », le nouvel édifice s’étendra sur une surface d’environ 2 000 m² et comprendra deux salles de concert. La première pourra accueillir environ 800 personnes, entre une fosse de 500 places et un balcon de 300 places, et la seconde aura une capacité de 150 places. Par ailleurs, le centre disposera de trois studios, de deux bars, d’un accueil ainsi que de bureaux administratifs et de locaux techniques.

L’aménagement de cette nouvelle infrastructure culturelle permettra de donner un nouvel élan à la scène musicale. Elle favorisera également l’accès des jeunes à la culture et deviendra un lieu d’émergence des artistes en devenir.

Le coût des travaux de construction s’élève à environ 16 millions d’euros. Le projet est financé par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, la ville de Vauréal, l’État, la région Ile-de-France et le Département. Sa livraison est prévue d’ici à 2023.