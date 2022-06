Val-d’Oise : l’esplanade de l’hôtel de ville de Saint-Ouen-l’Aumône fera peau neuve d’ici à fin juin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’esplanade de l’hôtel de ville de Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise) se réorganise afin de devenir un lieu central de la commune.

L’esplanade de l’hôtel de ville de Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise) se refait une beauté. Depuis le 9 mai 2022, des travaux de réaménagement sont engagés sur cet espace. Le chantier, qui s’achèvera en juin prochain, a pour objectif de rendre l’esplanade plus verte, plus agréable et surtout plus accessible. L’idée est d’en faire un lieu central de la commune.

Le chantier portera sur la création de 4 250 m² d’espaces verts le long du chemin des Écoliers, et sur la requalification de certains espaces afin de faciliter la mobilité aux abords de la médiathèque Stendhal. Il est aussi prévu d’aménager une nouvelle liaison piétonne entre l’hôtel de ville et le chemin des Écoliers, d’agrandir l’aire de jeux et de créer une nouvelle place dédiée aux loisirs. L’installation de nouveaux bancs, de corbeilles et d’appuis vélos, ainsi que la plantation de plus d’une centaine d’arbustes sont également au programme. Au total, le coût de ce chantier s’élève à environ 238 000 euros.