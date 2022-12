Val-d’Oise : l’espace culturel Charles-Aznavour d’Arnouville rénové

En chantier de rénovation depuis environ deux ans, l’espace culturel d’Arnouville (Val-d’Oise), portant le nom du chanteur Charles Aznavour, a été officiellement inauguré le 14 octobre 2022. Deux salles ont été réaménagées au sein du site, dont la salle Garvarentz et la salle de spectacle Aznavour. Cette dernière a été équipée de gradins mobiles de 300 places supplémentaires. La troisième salle baptisée l’Essentielle, pouvant accueillir environ 500 spectateurs, a été construite en 2021.

La construction de ces salles a bénéficié du soutien de l’État, de la commune, de la Région, du Département et de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France. Le coût total du chantier est estimé à environ 8 millions d’euros. Le projet a pour vocation de moderniser le centre culturel et d’accueillir des expositions et des cérémonies. Il a aussi pour objectif de redynamiser l’attractivité de ce lieu de rencontre culturelle et d’offrir aux habitants un espace convivial et de qualité.