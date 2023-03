Val-d’Oise : l’aménagement de l’île d’Herblay-sur-Seine en sanctuaire de biodiversité commencera en 2024

Au centre du projet de sanctuaire de biodiversité, l’île d’Herblay-sur-Seine fera l’objet d’aménagements à partir de 2024. Les opérations porteront sur la création d’une zone herbacée de plus de 4 000 m2 sur l’île. Elles incluront aussi l’agencement des milieux aquatiques sur les berges des bras non navigués de la Seine. Par ailleurs, des travaux de creusement seront également effectués sur un des chenaux, et un quai d’appontement sera construit.

Au total, près de 3 millions d’euros seront alloués à ce projet. Cet investissement vise à revitaliser l’île grâce au développement de milieux humides. L’objectif est notamment de favoriser la prolifération des espèces naturelles endémiques et de mettre en place une zone propice à l’épanouissement de la faune.

Précisons que l’île d’Herblay-sur-Seine abrite environ 78 % des espèces végétales indigènes très rares de la région Ile-de-France. Elle sert aussi d’habitat à une trentaine d’oiseaux, à quelques espèces de mammifères et à diverses espèces de tortues, de grenouilles ainsi que de papillons de jour.