Val-d’Oise : fin des travaux sur le RER A entre les gares de Cergy-le-Haut et de Conflans-Fin-d’Oise

Cet été, d’importants travaux d’entretien et de réfection ont été réalisés sur la ligne A du RER, entre les gares de Cergy-le-Haut (Val-d’Oise) et de Conflans-Fin-d’Oise (Yvelines). Les rénovations ont été réalisées du 5 au 20 août pour une réouverture de la ligne le 21 août.

Ces chantiers incluaient le renouvellement du ballast. Il s’agit du matériau qui soutient et stabilise les voies ferrées. L’objectif de ces travaux était d’améliorer la fiabilité des installations en modernisant les différents composants de la voie, présents depuis une quarantaine d’années.

L’opération a permis de mettre à niveau des infrastructures ferroviaires au niveau de la gare de Cergy-le-Haut. Grâce à cette rénovation, les voyageurs bénéficient désormais d’un réseau de transport plus sûr et plus confortable. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation, de maintenance et de sécurisation des équipements ferroviaires de la région Ile-de-France.