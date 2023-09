Val-d’Oise : fin des travaux de renaturation du Petit Rosne à Ézanville

Lancés en septembre 2022, les travaux de renaturation du Petit Rosne, une rivière qui traverse la commune d’Ézanville (Val-d’Oise), ont pris fin. L’inauguration de ce nouvel espace s’est déroulée le 1er juillet 2023 en présence d’Éric Battaglia, le maire de la Ville, de Marie-Christine Cavecchi, la présidente du département du Val-d’Oise. Didier Guevel, le premier vice-président du Syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) était aussi présent.

La renaturation du Petit Rosne s’inscrit dans une stratégie de gestion et de prévention des inondations. Ce projet a permis d’améliorer la qualité écologique de ce cours d’eau et d’offrir un espace naturel de bien-être et de fraîcheur aux promeneurs. Un cheminement pour les piétons et les cycles a été créé, et le réaménagement des berges a été réalisé.

Le financement de ce projet a été assuré par l’Agence de l’eau Seine Normandie, la région Ile-de-France et le département du Val-d’Oise.