Val-d’Oise : été 2022, des travaux prévus sur le réseau de transports francilien

Dans le Val-d’Oise, la RATP et la SNCF lancent une série de travaux durant la période estivale.

Cet été 2022, de vastes opérations de modernisation et de maintenance sont prévues dans le département du Val-d’Oise. Elles concernent la ligne A, la ligne B et la ligne C du RER ainsi que la ligne H.

Sur le RER A, des perturbations sont prévues en raison de la mise en service d’un nouveau poste de signalisation à Charles-de-Gaulle-Étoile. La ligne A sera fermée entre les stations Auber et La Défense, du 13 au 19 août.

Sur le RER B, des travaux sont programmés sur l’axe nord du réseau francilien, afin de moderniser et de préparer la ligne à l’arrivée des futurs trains nouvelles générations. Des interruptions de circulation sont prévues en soirée et en journée.

Sur le RER C, des travaux, prévus notamment du 15 juillet au 20 août 2022, porteront sur la maintenance des voies sur l’axe Paris-Pontoise.

Enfin, d’autres chantiers sont prévus en gare de Persan-Beaumont, qui consisteront à renouveler plus de 2 700 mètres de voies et 22 aiguillages, et impliqueront l’adaptation du plan de transport de la ligne H.