Val-d’Oise : enquête publique pour le projet « Bus entre Seine »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Transports Supprimer Valider Valider

Dans le département du Val-d’Oise, l’enquête publique pour le projet « Bus entre Seine » vient d’être lancée.

L’enquête publique préalable à la réalisation du projet « Bus entre Seine » a été lancée le 6 novembre 2021. Cette procédure, conviant les habitants d’Argenteuil, de Bezons, ainsi que de Sartrouville et de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) à donner leur avis, s’étalera jusqu’au 11 décembre prochain. Elle succède notamment à la concertation menée en 2018.

Un budget de 125 M€ sera mobilisé pour revoir le schéma des lignes de bus. L’objectif du Département, cofinanceur des études avec Île-de-France Mobilités, est d’améliorer les déplacements des voyageurs sur le territoire. Dans cette démarche, plusieurs aménagements devraient être réalisés, notamment la matérialisation de 8,2 km de voies de bus dédiées, de la gare d’Argenteuil jusqu’à Cormeilles-en-Parisis en passant par le pont de Bezons et le quartier des Indes de Sartrouville. Des couloirs d’approche et des stations seront également aménagés sur les lignes de bus 272 (gare d’Argenteuil – Sartrouville RER) et 3 (Pont de Bezons – La Frette-sur-Seine). Le projet inclut par ailleurs une requalification des espaces publics sur les parties concernées, notamment l’élargissement de certains trottoirs, la plantation d’arbres et la création de pistes cyclables.