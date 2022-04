Val-d’Oise : des images des futurs collèges de Persan et Osny ont été dévoilées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Des esquisses des futurs collèges de Persan et Osny ont été présentées devant l’Assemblée départementale du Val-d’Oise.

Les cabinets Gaëtan Le Penhuel et Marjan Hessamfar & Joe Vérons, chargés de la conception des collèges de Persan et Osny (Val-d’Oise), ont présenté les premiers visuels d’architecte des futurs établissements en mars 2022. Outre des locaux d’enseignement pouvant accueillir 600 élèves, celui d’Osny sera doté d’un service de demi-pension avec une cuisine. Une cour de récréation, quatre logements de fonction, un parking de 60 places ainsi qu’une aire d’éducation physique et sportive seront aussi mis en place. Le collège de Persan, qui doit accueillir 650 élèves, disposera des mêmes infrastructures.

Selon le calendrier de réalisation établi, la construction du nouvel établissement à Osny débutera au printemps 2023. Pour celui de Persan, les travaux seront lancés au deuxième trimestre 2023. Leur ouverture est prévue pour la rentrée 2024. Au total, le département du Val-d’Oise et le Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental (FS2i) investiront 32,1 millions d’euros dans la réalisation de ces deux projets.