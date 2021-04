Val-d’Oise : création d’un nouveau quartier à Montmagny

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Quartier Supprimer Valider Valider

Le projet d’aménagement d’un nouveau quartier à Montmagny passe par une concertation publique.

La Ville de Montmagny (Val-d’Oise) et Grand Paris Aménagement (GPA) prévoient de créer un nouveau quartier au sud des Lévriers, près de la gare de Deuil-Montmagny. Ce projet, labellisé Écoquartier, permettra, entre autres, la construction de nouveaux logements collectifs et individuels de grande qualité architecturale et environnementale, et d’améliorer l’attractivité du quartier avec l’aménagement de nouveaux équipements publics, dont des commerces, des services de proximité et une école. Il permettra aussi de désenclaver le site grâce à la création de nouvelles voiries et d’espaces publics de qualité. Pour rappel, « la rénovation des Lévriers est l’une des exigences associées au projet », souligne Patrick Floquet, maire de Montmagny.

Ce projet d’ampleur fait l’objet d’une concertation publique afin de recueillir les idées des Magnymontois, et ainsi assurer la meilleure insertion possible des futurs aménagements du quartier. Une première réunion publique a été effectuée en visioconférence le 25 mars 2021. Des ateliers participatifs sont prévus pour mai et juin 2021. La restitution des échanges se fera en septembre 2021.