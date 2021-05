Val-d’Oise : bientôt une nouvelle résidence senior « Oh Activ » à Cergy

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Garantie de livraison Supprimer Valider Valider

La nouvelle résidence senior « Oh Activ », de HomniCity, sera opérationnelle en septembre 2021.

Le chantier de construction de la première résidence senior « Oh Activ », du groupe immobilier HomniCity, suit son cours dans le quartier des Hauts-de-Cergy, à Cergy (Val-d’Oise). L’infrastructure, située à seulement trois minutes de la gare routière et du RER A, sera livrée en septembre 2021. Sa création a pour but de répondre aux besoins actuels et aux usages futurs des seniors, via des appartements intelligents, connectés, évolutifs et surtout confortables. Le site est aménagé de manière à favoriser les échanges intergénérationnels et à apporter une plus-value au quartier.

La future résidence sera composée de 96 logements, meublés, à la location. Les appartements, allant du T1 au T3, disposeront d’une surface comprise entre 30 et 74 m². Ils bénéficieront chacun d’équipements domotiques destinés à améliorer le confort des résidents. Le bâtiment proposera en outre plusieurs espaces communs, dont un restaurant « bistronomique » (un restaurant à mi-chemin entre la brasserie et la grande cuisine, mais avec des tarifs plus abordables), qui sera ouvert aussi bien aux locataires qu’aux habitants du quartier. Un atelier de bricolage, une salle de sport, un espace de bien-être, un salon central avec bibliothèque, un jardin et un parking sont également prévus dans ce projet.