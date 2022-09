Val-d’Oise : Bessancourt présente son projet de requalification de son centre historique.

La ville de Bessancourt (Val-d’Oise) prévoit de lancer les travaux de requalification de son centre-ville. Ce projet a été présenté aux habitants le 10 septembre 2022 lors d’une rencontre « immersive » organisée dans le centre-bourg.

Dans le cadre de ce projet, la municipalité entend créer un centre-bourg entièrement piétonnier avec zéro émission de gaz à effet de serre. Le nouveau site sera inaccessible aux voitures à l’exception de celles des riverains et des véhicules de livraison et de secours. Le futur centre de Bessancourt disposera d’un parc urbain, aménagé à la place du parking de la mairie, et de places pour les personnes à mobilité réduite. Afin de redonner vie à ce site, la Ville envisage d’y installer des restaurants et un marché. Quant à l’église gothique Saint-Gervais-Saint-Protais et à la façade de l’hôtel de ville, elles bénéficieront des travaux d’aménagement.

Une enveloppe de 2,5 millions d’euros est dédiée à la rénovation de l’église et une somme de 500 000 euros est allouée à la réfection de la façade de la mairie. L’aménagement du parc et les travaux divers du nouveau centre, soutenus par la Région et plusieurs partenaires, nécessitent un investissement d’environ 5 millions d’euros.