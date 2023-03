Val-d’Oise : aménagement de la nouvelle zone d’activités de Bernes-sur-Oise

Depuis le mois de février 2023, des opérations d’aménagement sont entreprises sur une ancienne parcelle agricole de la commune de Bernes-sur-Oise (Val-d’Oise). Il s’agit de travaux préparatoires à la réalisation d’un nouvel ensemble immobilier d’ici à 2024. Celui-ci regroupera six bâtiments pour une surface totale de plus de 7 000 m2. Au niveau des espaces extérieurs, une aire de lavage sera aménagée et près de 90 places de stationnement seront réparties sur l’ensemble du site.

Le projet est porté par le groupe Coreal, un promoteur immobilier originaire du département du Val-de-Marne. Le programme prévoit la création de 5 500 m2 d’ateliers artisanaux, de 500 m2 de bureaux et de plus de 1 000 m2 de locaux commerciaux. Ces infrastructures, équipées de panneaux photovoltaïques et de toitures végétalisées, abriteront notamment des services de proximité.

Cette initiative vise à dynamiser la vie économique locale.