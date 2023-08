Val-d’Oise : adoption du futur projet de plan local d’urbanisme de Parmain

La ville de Parmain, située dans le département du Val-d’Oise, a adopté son nouveau plan local d’urbanisme (PLU) le 18 juillet 2023. Celui-ci représente une avancée significative dans le processus d’aménagement de la commune, qui met en avant les zones résidentielles, les espaces verts ainsi que les équipements publics et les axes de circulation.

Ce nouveau programme prévoit la construction de 300 nouveaux logements et la revitalisation du centre-ville ainsi que l’implantation d’une école primaire dans le secteur du Bois Gannetin. Un espace socioculturel comprenant une salle d’exposition, une salle de conservatoire de musique, une bibliothèque-médiathèque et une maison des jeunes devrait également voir le jour. L’aménagement inclut également la valorisation du patrimoine paysager et la protection de la trame verte. À la suite de son adoption par la municipalité, ce PLU est actuellement soumis à l’approbation du préfet. Avant la fin de l’année 2023, ce dernier devra valider le projet, assurant ainsi sa conformité avec les réglementations actuelles et sa cohérence avec les politiques d’aménagement du territoire.