Val-d’Oise : 96 nouveaux appartements à Argenteuil

Un nouveau projet immobilier vient de voir le jour à Argenteuil (Val-d’Oise).

Care Promotion, un promoteur immobilier originaire de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), vient d’inaugurer une nouvelle résidence à Argenteuil (Val-d’Oise). La cérémonie s’est tenue le mercredi 22 juin 2022 et a été assistée par une délégation de la municipalité.

Baptisé Gardenia, le lieu d’habitation est composé d’un ensemble de 96 logements sur l’emprise d’un ancien garage automobile et d’un parking d’une entreprise de transports, situé près du quartier de la Défense. Le rez-de-chaussée d’un des immeubles accueille également un espace de coworking réservé aux copropriétaires et aux locataires des appartements. Il s’agit de locaux de 30 m² qui sont équipés de cinq postes de travail dotés d’une connexion haut débit et d’une imprimante professionnelle. À cela s’ajoutent des locaux à vélo, un parking souterrain de 106 places (dont 10 réservées aux visiteurs), un boulodrome et un parc paysager de 1 200 m², situé en cœur d’îlot. Selon la conception du paysagiste, cet espace a été aménagé pour favoriser les circulations douces.