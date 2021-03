Val-d’Oise : 41,1 M€ pour la rénovation et l’amélioration des routes en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

Le Val-d’Oise investira, cette année 2021, 41,1 M€ pour la rénovation des routes dans le département.

La budgétisation de 41,1 M€ pour le programme 2021 des travaux de voirie dans le Val-d’Oise a été décidée lors de l’assemblée départementale, le vendredi 12 février dernier. Cet investissement prévoit 6 M€ pour le développement de pistes cyclables, 22 M€ pour le renouvellement des couches de roulement, et 13 M€ pour diverses opérations de requalification, de mise en sécurité, de sécurisation routière et de travaux de remise en état des voiries.

Ce programme de travaux de voiries 2021 concerne 1 108 km de routes départementales et 6,7 km de pistes cyclables. Dans le plan de réalisation de ces travaux figurent l’aménagement d’une voie verte au niveau de la RD317, la construction de nouvelles pistes cyclables au niveau de la rue d’Herblay (RD106), ainsi que la création d’une autre voie entre le Boulevard Intercommunal du Parisis (BIP) et l’entreprise Mazet, à Gonesse. Selon les explications de sa présidente, Marie-Christine Cavecchi, « le Département du Val-d’Oise attache une grande importance à la qualité de son réseau de 1 108 km de routes départementales, à la sécurité de tous les usagers et au développement des mobilités douces ».