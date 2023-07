Val-d’Oise : 34 millions d’euros d’aide pour la rénovation des quartiers du Bas des Aulnaies et des Carreaux Fleuris, à Sannois

La ville de Sannois (Val-d’Oise) et l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) ont signé une convention de financement pour la rénovation des secteurs du Bas des Aulnaies et des Carreaux Fleuris. L’accord pourrait allouer 34 millions d’euros pour la réalisation des travaux. Plusieurs entités ont été sollicitées, notamment la région Ile-de-France, le département du Val-d’Oise et la Caisse des dépôts et consignations. A l’étude depuis 2014, le projet inclut la réhabilitation et la résidentialisation des logements appartenant au bailleur social Logirep. Il prévoit également la construction d’un équipement scolaire et la création de logements pour diversifier le parc résidentiel.

Selon la municipalité, l’objectif est de désenclaver les deux quartiers, d’améliorer le cadre de vie offert aux habitants, de favoriser la mixité sociale et de renforcer les services de proximité.