Val-d’Oise : 25 millions d’euros d’aides départementales pour Val-d’Oise Habitat

Le département du Val-d’Oise va renforcer le capital de Val-d’Oise Habitat. Une aide de 25 millions d’euros sur trente ans sera octroyée au bailleur social sous forme de titres participatifs (recapitalisation sans restructuration d’actionnariat). Le contrat d’émission a été signé le 10 juillet par Marie-Christine Cavecchi, la présidente du département, et par Séverine Leplus, la directrice générale de Val-d’Oise Habitat.

Cette recapitalisation servira à financer et à soutenir les programmes d’investissement portés par l’office public. Ce dernier prévoit notamment de poursuivre son développement en construisant plus d’une centaine d’habitations chaque année. Il envisage aussi d’améliorer les performances énergétiques de son patrimoine résidentiel. Dans cette optique, il s’est fixé pour objectif de réhabiliter environ 900 logements par an.

Pour cette année, des travaux sont en cours au sein de la résidence La Croix Saint-Sylvère, à Cergy, et au sein de la résidence de l’Europe, à Champagne-sur-Oise.