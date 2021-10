Vaison-la-Romaine : le chantier du cours Taulignan entre dans sa deuxième phase

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La deuxième phase des travaux du cours Taulignan se poursuivra jusqu’au printemps 2022.

La municipalité de Vaison-la-Romaine (Vaucluse) a entrepris en 2018 des travaux de réhabilitation au cours Taulignan, l’une des artères les plus fréquentées de la commune. Ce projet d’ampleur a pour vocation de rehausser l’attractivité du cœur de la ville. Le 27 septembre dernier, la mairie a entamé la seconde phase du chantier, à la suite d’une réunion publique d’information qui s’est tenue le 15 septembre 2021. Rappelons que la première tranche de cette opération, qui portait sur la partie basse de cette artère, a été livrée en 2019.

Cette deuxième phase, qui s’achèvera au printemps 2022, se concentre essentiellement sur la partie haute du cours. Elle prévoit, entre autres, d’aménager un espace de détente végétalisé devant le théâtre des 2 Mondes, de rétrécir la voie de circulation et de créer un plateau ralentisseur en haut de l’artère, pour une sécurité routière optimale. Elle inclut également l’aménagement de quelques arceaux afin de favoriser les déplacements doux sur cette voie. Cette dernière va en outre recevoir un équipement d’éclairage public économe en énergie et beaucoup plus esthétique. À l’issue du chantier, l’ensemble du stationnement sur le cours Taulignan sera en zone bleue, ce qui est déjà le cas pour sa partie basse. Notons que ces travaux entraîneront des modifications de la circulation. Toutefois, des mesures ont été prises afin de minimiser la gêne occasionnée.