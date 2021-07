Vaires-sur-Marne : le parc d’activités du Gué de Launay est officiellement opérationnel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer ZAC Supprimer Valider Valider

L’inauguration du parc d’activités du Gué de Launay, à Vaires-sur-Marne, s’est tenue début juillet 2021.

Le nouveau parc d’activités du Gué de Launay, à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), a été inauguré le 8 juillet 2021. L’événement a été animé par Guillaume Le Lay-Felzine, le président de la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne, et Edmonde Jardin, maire de la ville, en présence de nombreux élus et représentants économiques locaux. La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est l’aboutissement d’un projet de reconversion d’une ancienne centrale thermique à charbon. « Une réussite majeure pour l’agglomération et pour la ville de Vaires-sur-Marne, tant du point de vue architectural que du point de vue environnemental », a expliqué le président à travers une publication sur le site de la collectivité.

La nouvelle ZAC servira de socle à différents projets d’implantation dans la commune. Selon les déclarations de Guillaune Le Lay-Felzine, le site accueillera un cabinet d’ophtalmologistes, un restaurant et des entreprises industrielles : « À terme, cette zone d’activités est appelée à accueillir près de 600 emplois. Il s’agit d’une opportunité pour la Ville de Vaires-sur-Marne et l’Agglomération qui mettra tout en œuvre, au travers de son service intercommunal de l’emploi, pour favoriser des processus de recrutement favorisant l’emploi local. Cette nouvelle ZAC du Gué de Launay participe, avec de nombreuses autres, à l’attractivité de Paris - Vallée de la Marne. » (agglo-pvm.fr). L’Agglomération a ainsi investi 2 M€ dans la création du parc d’activités du Gué de Launay.