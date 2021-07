Vaires-sur-Marne : le nouveau pôle gare de Vaires-Torcy est officiellement opérationnel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

Le nouveau pôle gare de Vaires-Torcy, à Vaires-sur-Marne, a été inauguré le jeudi 8 juillet 2021.

Jean-François Parigi, président du département de la Seine-et-Marne, a inauguré le nouveau pôle gare de Vaires-Torcy, à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), le 8 juillet 2021. Il était assisté de Guillaume Le Lay-Felzine, président de la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne, et d’Edmonde Jardin, maire de Vaires-sur-Marne. « Encore une fois merci à la Communauté d’Agglomération de Paris - Vallée de la Marne, à Île-de-France Mobilités pour la réalisation de ce projet structurant pour notre territoire, et à toutes les personnes qui ont travaillé sur le réaménagement de ce pôle gare », a-t-il déclaré (seine-et-marne.fr).

Le nouveau pôle gare compte six quais. Il a été équipé de 40 places de vélo et d’une signalétique pour les voyageurs. Les travaux de réaménagement ont duré deux ans et se sont élevés à 2 M€. La majorité du financement a été assurée par Île-de-France Mobilités et le Département de la Seine-et-Marne. « La gare de Vaires-Torcy sera le principal point d’accès au site olympique qui accueillera notamment les épreuves de kayak », a ajouté Jean-François Parigi.