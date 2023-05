Vaillant Group ouvre une "méga-usine" de pompes à chaleur en Slovaquie

Vaillant Group vient d'annoncer un investissement de 1 Md€ pour développer son activité sur le marché des pompes à chaleur. Cette annonce porte l'investissement total de l'entreprise dans ce domaine à 2 Md€ depuis 2016. L'objectif est de doubler les capacités de production, d'élargir l'offre de produits et d'accompagner les partenaires dans la transition énergétique.

Méga-usine en Slovaquie

L'entreprise prévoit ainsi d'augmenter sa production de pompes à chaleur en construisant une nouvelle méga-usine en Slovaquie (300 000 unités par an), qui s'ajoutera aux usines existantes en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Cette usine de 100 000 m², dont l'ouverture est prévue en mai 2023, devrait permettre à Vaillant Group de produire 500 000 pompes à chaleur par an pour le marché européen. Le fabricant annonce par ailleurs qu'il recourra exclusivement à des fluides frigorigènes naturels pour toutes ses pompes à chaleur à partir de 2025.

En parallèle, Vaillant Group étoffe son offre de formations et développe un soutien technique pour faciliter l'adoption des pompes à chaleur. Le nouveau centre de formation et d'expérience en Slovaquie, qui sera intégré à la méga-usine, contribuera à cet objectif en complétant les centres de formation existants.