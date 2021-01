Uvex i-5, des lunettes adaptées à toutes les morphologies

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Equipements de protection individuelle Supprimer Hygiène, sécurité et protection de la santé Supprimer Uvex Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste des équipements de protection individuelle uvex lance une paire de lunettes au design sportif, adaptables par de simples réglages à toutes les formes de visages.

Grâce à leurs branches inclinables sur trois niveaux et réglables en trois longueurs, ces lunettes de protection s’adaptent à toutes les morphologies de têtes et de visages, pour un confort optimal, même en cas d’utilisation prolongée. Le pont de nez souple et flexible assure un maintien sans glissement ni pression. Un composant souple injecté sur l’oculaire (x-tended eyeshield) protège des intrusions de poussière, particules ou liquides. La forme panoramique de l’oculaire (x-tended sideshield) renforce la protection latérale.

Les oculaires bénéficient d’un traitement anti-buée et anti-rayures (uvex supravision) qui protège la face interne contre la formation de buée et la face externe contre les rayures et les produits chimiques. Ils se nettoient facilement grâce à l'effet Nano Clean qui empêche l'adhérence des liquides et poussières. Protégeant à 100 % des UV jusqu'à une longueur d'ondes de 400 nm, les lunettes appartiennent à la classe optique 1, qui assure une qualité sans distorsion selon la norme EN 166. Elles existent en incolore ou en gris solaire et sont compatibles avec un masque de protection.