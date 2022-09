Des bactéries pour protéger le béton marin de la corrosion

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Infrastructures Supprimer Toulouse Supprimer Béton armé Supprimer Recherche et développement Supprimer Valider Valider

Comment défendre le béton armé des infrastructures marines contre la corrosion ? Les solutions actuelles passent par un courant électrique. Des chercheurs toulousains ont trouvé le moyen de faire produire ce courant par des bactéries vivant dans les sédiments marins, en un mouvement à la fois autonome et durable. Explications.

Ponts, quais, digues ou phares, toutes les infrastructures maritimes sont très exposées à la corrosion de leurs armatures de béton qui engendre d’importants coûts de maintenance et de réparation.

L’une des solutions consiste à diffuser un courant électrique dans le métal. Pour cela, deux possibilités : la technique du courant imposé qui fait circuler un courant continu entre l’ouvrage – la cathode – et un matériau conducteur – l’anode, généralement du titane, mais elle nécessite un générateur.

Celle du courant galvanique utilise comme anode une pièce de métal moins noble que l’acier, du zinc par exemple, qui, du fait de son potentiel électrochimique inférieur, fournit des électrons à la structure à protéger. Mais la pièce métallique est sacrificielle c’est-à-dire qu’elle se consomme au fur et à mesure du temps, demandant à être remplacée. De plus, elle relâche des oxydes dans l’environnement tout au long de sa vie.

Un système autonome et renouvelable

Des chercheurs toulousains ont trouvé le moyen de protéger le béton en évitant ces inconvénients en créant une pile microbienne fonctionnant grâce à une énergie gratuite, renouvelable et non polluante.

« Les sols et les sédiments marins sont très riches en bactéries dont une grande partie produit des électrons en dégradant la matière organique, explique Julie Dubuit, doctorante sur le sujet au laboratoire Matériaux et durabilité des constructions (LMDC) de l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA). Nous installons un matériau conducteur dans leur environnement qu’elles colonisent et nous récoltons l’énergie qu’elles produisent pour l’injecter dans une structure de béton armé. »

Un système autonome, sans apport extérieur en énergie, reposant sur une ressource – les bactéries – quasiment infinie.

[...]