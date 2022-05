Utilisateur d'immeuble et investisseur, vers une nouvelle relation partenariale

Dans son dernier petit déjeuner conférence, l'association des directeurs immobiliers (ADI) a interrogé les relations entre l'utilisateur d'un bâtiment et l'investisseur. Ce débat était organisé en partenariat avec l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF). Ces deux acteurs de l'immobilier ont longtemps été opposés. Mais, désormais, face aux nouveaux modes de travail et aux enjeux climatiques, utilisateurs et investisseurs doivent plus que jamais devenir des partenaires.