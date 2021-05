Ustaritz : le tronçon de la RD 932 entre les quartiers d’Arrauntz et d’Herauritz élargi à deux fois deux voies avec terre-plein central

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux routiers Supprimer Valider Valider

Le projet d’élargissement de la RD 932 entre les quartiers d’Arrauntz et d’Herauritz, à Ustaritz, est lancé. La circulation se fera sur deux voies de chaque côté, une fois l’ensemble des travaux terminé.

Le Département des Pyrénées-Atlantiques s’est engagé dans un projet de mise à deux fois deux voies de la RD 932 à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), avec terre-plein central, notamment du tronçon entre le pont d’Arrauntz et le giratoire d’Herauritz. Cette opération, estimée à 8,70 M€, a pour objectif de renforcer la sécurité sur cet axe, réputé accidentogène, qui enregistre quotidiennement 25 000 passages.

Les travaux seront réalisés en deux phases. La première, lancée en avril 2021 et livrée en octobre 2022, comprend la construction d’une buse de 34 m de long et 12 m de large. Elle prévoit aussi une reconstruction, en plus large, du pont d’Arrauntz, et un élargissement du tunnel d’Astobizkar. La seconde phase consiste en la réalisation des terrassements sur la partie élargie, des infrastructures d’assainissement, du revêtement final et de la signalisation. Elle prévoit aussi l’aménagement de la chaussée et la mise en place de séparateurs de voies, de glissières et d’autres équipements de sécurité. Sa livraison est prévue pour octobre 2023.