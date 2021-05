USH et collectivités s'associent pour accélérer les attributions de logements sociaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement social Supprimer USH Supprimer Collectivités Supprimer AMF Supprimer France urbaine Supprimer ADCF Supprimer France Supprimer Valider Valider

Un observatoire des initiatives locales va être créé à un horizon non déterminé. Il aura notamment pour mission de dénicher les bonnes pratiques en termes de gestion de la demande de logement social.

Plus de 2,2 millions de ménages sont en attente d'un logement social en France. Sur près de 30 millions de foyers, cela fait tâche.

D’où cette idée d’Observatoire des initiatives locales pour dénicher les bonnes pratiques en termes de gestion de la demande et des attributions de logement social.

Dans un communiqué daté du 20 mai, l'Union sociale pour l'habitat (USH), à l’initiative, ne précise pas la composition du comité de suivi « chargé de préfigurer cet observatoire en définissant sa feuille de route, sa composition, ses missions et actions ».

Le mouvement HLM, qui regroupe plus de 630 opérateurs, ne donne pas non plus de calendrier.

Les collectivités associées

L’observatoire « aura vocation à devenir un lieu d'échanges et de partage d'expériences pour améliorer la connaissance au niveau local et national des conditions de déploiement de la réforme (de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, NDLR) sur le terrain, faire remonter des difficultés éventuelles, mettre en avant les leviers, valoriser les dynamiques entre acteurs… » promet l’USH.

Pour que la mayonnaise prenne, l’organisme présidé par l’ex-ministre du Logement Emmanuelle Cosse s’est associé à l’Assemblée des communautés de France (AdCF, 1 000 intercommunalités de toutes catégories juridiques), l'Association des maires de France (AMF, 34 000 élus) et France urbaine (2 000 communes, 30 millions d’habitants).

Objectif gain de temps pour les demandeurs

Ce qui a permis de poser les bases de ce vaste chantier. De la métropole lilloise à l’agglomération de Saint-Nazaire, l’USH a en effet observé douze collectivités dans leur mise en œuvre de la réforme.

Réalisé en 2020, ce travail « a mis en évidence la très grande diversité des situations mais aussi l'attente forte des acteurs locaux de disposer d'un espace de dialogue et d'échanges, concernant l'installation des différentes instances et la mise en place des outils accompagnant la réforme ».

Conclusion : une meilleure compréhension des réalités locales sera synonyme de gain de temps dans le long couloir d'attente des demandeurs, objectif premier des collectivités et organismes HLM. « Le projet de loi dit 4D, qui vient d'être présenté au conseil des ministres, met en avant la capacité d'adaptation de l'action publique aux particularités de leur territoire », rappelle l'USH.