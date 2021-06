Ursula Soritsch-Renier, directrice du digital et des systèmes d’information de Saint-Gobain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Saint-Gobain Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Ursula Soritsch-Renier est directrice du digital et des systèmes d’Information de Saint-Gobain à compter du 16 mars 2021. Elle est rattachée à Benoit Bazin, directeur général délégué, et rejoint le comité exécutif le 1er juillet 2021.

Parcours professionnel de Ursula Soritsch-Renier

Ursula Soritsch-Renier a commencé sa carrière en 1995 chez Philips, où elle a passé 14 ans, successivement en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et aux États-Unis, avant de rejoindre Novartis en 2009 aux États-Unis puis Sulzer en Suisse en 2013.

Elle a été plus récemment Directrice des systèmes d'information et du Digital de Nokia entre 2018 et 2020. Elle est nommée directrice du digital et des systèmes d’information de Saint-Gobain en mars 2021.

Formation de Ursula Soritsch-Renier

Originaire d'Autriche, Soritsch-Renier est diplômée en informatique (MBA, 1993) et en philosophie (université de Vienne, 1995). Elle est également diplômée de l'Insead (2004) et d'Harvard (2015).