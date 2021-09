Ursa veut booster l’activité des artisans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Artisans Supprimer Ursa France Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant d’isolant thermique et acoustique lance un tout nouveau programme relationnel. Son nom : Les Experts by Ursa. Son objectif : accompagner le développement des installateurs.

Fidèle à son positionnement de challenger et de « poil à gratter » de l’isolation, Ursa propose un nouveau dispositif pour booster l’activité des artisans et gagner des parts de marché. Après les offres dédiées aux Certificats d’économies d’énergie avec son partenaire Capital Energy, la filiale française de Xella International lance « Les Experts by Ursa ». D’après son directeur général, Jean-Pierre Laherre, ce programme relationnel est « inédit dans le secteur ». Et de préciser : « Il vise à faciliter le quotidien des artisans et des entreprises intervenant dans le domaine de l’isolation les plus fidèles de la marque et mais aussi et surtout, à les aider à développer leur activité ».

Outils métiers et projets qualifiés

Comment ? En proposant des outils métiers (formations, aides financières disponibles, normes et réglementations, des documentations personnalisables présentant les bénéfices produit pour de meilleurs argumentaires de vente auprès des clients finaux…) ; en donnant accès à des projets d’isolation qualifiés grâce à un partenariat avec Rhinov (acteur majeur du conseil online en décoration d’intérieur en France) ; en assurant des services personnalisés dont notamment Allô Ursa, une ligne directe pour toutes questions techniques ; et enfin des goodies.

Facilitateur de business

« Ce programme relationnel va nous permettre d’accompagner le développement des installateurs, en appui aux distributeurs, explique Jean-Pierre Laherre. L’objectif est encore et toujours le même pour nous, URSA : créer de la valeur commune, en nous positionnant comme facilitateur, mais aussi et surtout désormais, comme accélérateur de business. Cette dimension collective est clé car, on ne le répètera jamais assez : on ne fait jamais rien de mieux qu’ensemble, et en l’occurrence, nous concernant, avec nos partenaires distributeurs, et professionnels de l’isolation ».

Acheter pour cumuler des points

Pour accéder à ce nouveau programme, l’artisan doit acheter des produits Ursa dans son point de vente habituel et cumuler des points afin de les convertir en outils. Il suffit ensuite se connecter à la plateforme web www.les-experts-by-ursa.fr et télécharger les preuves d’achat.