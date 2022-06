Ursa transforme sa gamme PureOne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Ursa France Supprimer Artisan isolation Supprimer Isolation Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’isolant en laine minérale PureOne, positionné dans la gamme Premium d’Ursa, a été transformé pour mieux répondre aux enjeux environnementaux et aux évolutions du marché de l’isolation.

Sans formaldéhyde, respectueux de l’environnement, doux au toucher, facile à mettre en œuvre, peu volatile, tels sont les atouts revendiqués par PureOne depuis son lancement en 2009. Ursa, qui entend confirmer le positionnement de référence de son produit, le fait évoluer afin de le rendre encore plus vertueux et performant.



Kraft supprimé, un bonus pour l’environnement et pour la sécurité



Fabriqué exclusivement en France, avec plus de 90 % de ressources naturelles et 50 % de matières recyclées, l'isolant blanc d'Ursa n’émet pas de formaldéhyde grâce à son liant acrylique. L’élimination du papier kraft de la nouvelle génération PureOne augmente son niveau de recyclabilité, tout comme son packaging épuré, au taux d’encrage réduit de 73 % à 46 %.

Garanti 25 ans, non hydrophile et imputrescible, il garantit des performances thermiques pérennes, été comme hiver. Côté sécurité, la nouvelle version 2022, toujours classée A1 au feu, voit cette performance renforcée grâce à la disparition du kraft : elle répond à toutes les applications courantes (combles perdus, combles aménagés, cloisons et murs) et désormais également aux maisons à ossature bois.



Une offre plus lisible



Concernant la gestion de l’offre, la nouvelle gamme PureOne a été optimisée, passant de 34 à 15 références pour gagner en lisibilité et en disponibilité. Pour accompagner cette transformation, Ursa met à disposition des points de vente des outils de communication (échantillons, PLV, dépliants…). Par ailleurs, le challenge « Cap sur PureOne », organisé de juin à novembre 2022, permettra de récompenser les meilleurs nouveaux clients et les clients fidèles. Ursa leur proposera un séjour local, en pleine nature et à faibles émissions de CO², fin janvier 2023.