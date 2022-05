Ursa réussit à mobiliser la distribution et les pros pour une opération de reforestation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Artisans Supprimer Ursa France Supprimer France Supprimer Valider Valider

Plus de 900 négoces, GSB et des installateurs se sont impliqué dans l’opération « Coup double pour la planète » lancée par le fabricant d’isolant il y a deux mois. Quelques 5388 arbres seront plantés en novembre 2022 à Chantilly.

Chez Ursa, c’est la satisfaction. Les équipes du fabricant d’isolant en laine minérale et polystyrène extrudé, et filiale du groupe Etex, ont su embarquer un très grand nombre de professionnels dans leur dernier challenge, baptisé « Coup double pour la planète » dont l’objectif était de contribuer à sauver la forêt de Chantily. Plus de 933 distributeurs et applicateurs y ont participé. Dans le détail, la société dirigée par Jean-Pierre Laherre comptabilise 542 négoces, 149 grandes surfaces de bricolage (GSB), 172 installateurs adhérents « Les Experts by Ursa » et 70 poseurs. Une contribution qui va permettre de planter 5388 arbres en novembre 2022 dans le cadre de l’opération « Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly », avec le partenaire d’Ursa pour cette opération, Allcolibri.

1 inscription et 1 photo = 2 arbres plantés

Lancée entre le 10 février et le 10 avril, cette opération était ouverte à tous les négoces, GSB et installateurs, inscrits ou non au programme relationnel « Les Experts by URSA ». Elle visait à planter des arbres à travers une articulation simple : une inscription = un arbre planté ; une inscription et j’envoie une photo d’un produit Ursa en situation = 2 arbres plantés. Cette opération a été relayée sur les réseaux sociaux. Fort de ce 1er succès, URSA envisage de reconduire ce type d’opération vertueuse dans le futur